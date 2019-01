27. Januar 2019, 22:02 Uhr Aus dem Polizeibericht Teure Rutschpartie

Ohne Verletzungen, aber mit einem Sachschaden von etwa 8000 Euro endete in der Nacht zum Sonntag ein Autounfall in Wackersberg. Wie die Polizei mitteilt, war eine 20-jährige Wackersbergerin gegen 1.50 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf der Straße beim Ortsteil Glaswinkl in Richtung Staatsstraße 2064 unterwegs. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie auf glatter Fahrbahn ins Rutschen, geriet von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Schneehaufen. Ihr Fahrzeug kippte daraufhin auf die Seite und rutschte noch etwa 15 Meter weiter, ehe es zum Stehen kam. Verletzt wurde die junge Frau bei dem Manöver nicht, allerdings wurde die Fahrerseite ihres Autos stark in Mitleidenschaft gezogen. Da es sich um einen Kleinwagen handelte, konnten die Beamten der Tölzer Polizei immerhin das Auto mit Muskelkraft wieder aufrichten.