Diese Testfahrt hat für eine 82 Jahre alte Frau aus Kochel am See nicht nur in einer misslichen Lage, sondern auch mit Verletzungen geendet: Laut Polizei wollte die Seniorin am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr prüfen, ob ihr Fahrzeug noch voll funktionsfähig ist, nachdem es am Tag zuvor an einem Randstein entlang gestreift war. Dazu fuhr sie zur Uferpromenade in Kochel. Während sie dort in der Dunkelheit versuchte, zu rangieren, geriet sie allerdings in die angrenzende Böschung. Das Auto kippte seitlich um und kam auf dem Dach zum Liegen. In dieser Position gelang es der 82-Jährigen, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Mitglieder der Feuerwehr Kochel konnten die leicht Verletzte schließlich befreien.