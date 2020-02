Gerade erst hat die Wolfratshauser Polizei davor gewarnt, nun sind erneut zwei Frauen mit betrügerischen Anrufen konfrontiert worden. Samstagnacht gaben sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte aus; die Angerufenen aber erkannten die Masche und beendeten das Gespräch. Beide verständigten die Polizeiinspektion und berichteten über die Anrufe. Durch ihr richtiges Verhalten, das Gespräch schnell zu beenden, kam es in diesen Fällen zu keinen Schäden, berichtet die Polizei.

Das Polizeipräsidium München indes vermeldet gerade einen Fall in Schäftlarn, bei dem Betrüger als falsche Polizisten erfolgreich waren: Mehrere bislang unbekannte Täter haben demnach seit Mitte Januar 2020 wiederholt telefonisch Kontakt mit einer Rentnerin aus der Gemeinde Schäftlarn aufgenommen. Mit dem Hinweis, bei festgenommenen Einbrechern seien angeblich Kontoauszüge der Dame aufgetaucht, und durch "geschickte Gesprächsführung", so die Polizei, erlangten die Täter einen Überblick über die Vermögensverhältnisse. Sie brachten die Seniorin in der Folgezeit zwei Mal dazu, hohe Geldbeträge von Sparkonten abzuheben und als Bargeld jeweils vor ihrem Wohnanwesen zu deponieren. Die Täter holten es ab. Zudem kaufte die Dame sogenannte Cashcards (Wertkarten, etwa für Versandhändler) über mehrere tausend Euro und gab die jeweiligen Codes weiter. Am vergangenen Mittwoch händigte sie einem angekündigten Abholer auch noch EC-Karte und Silberschmuck aus. Tags darauf wandte sie sich dann doch an die Polizei - und bilanzierte mit deren Hilfe einen fünfstelligen Schaden. Die Seniorin hat alles verloren - und nun sogar noch den Dispo-Kreditrahmen für die Betrüger ausgeschöpft. Die Polizei rät, niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte auszuhändigen, und bei Verdacht die Polizei einzuschalten. Und zwar die echte.