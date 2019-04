29. April 2019, 21:23 Uhr Aus dem Polizeibericht Sportwagen bei Unfall geschrottet

Ohne Verletzungen, aber mit einem extrem hohen Sachschaden von insgesamt etwa 111 000 Euro hat am Sonntag ein Verkehrsunfall in der Jachenau geendet. Laut Bericht der Tölzer Polizeiinspektion fuhren ein 21-jähriger Münchner und sein 20-jähriger Begleiter gegen 13 Uhr mit einem amerikanischen Sportwagen auf der Mautstraße von Vorderriß kommend in Richtung Wallgau. In einer scharfen Rechtskurve kam der Münchner allerdings bei einsetzendem Regen mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Der Sportwagen rutschte den Beamten zufolge in eine Leitplanke, wo es mit einem Totalschaden liegen blieb. Von dort musste das Auto vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer blieben jedoch unverletzt. Die Beamten schätzen den Schaden am Fahrzeug auf etwa 108 000 Euro. Darüber hinaus entstand bei dem Unfall auch dem Staatlichen Forstamt ein Schaden. Diesen beziffern die Beamten mit etwa 3000 Euro.