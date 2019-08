12. August 2019, 22:06 Uhr Aus dem Polizeibericht Seniorin schlägt Buben mit Hundeleine

Mit einer Hundeleine hat eine 76-jährige Tölzerin am Sonntag einen 14-jährigen Buben geschlagen, weshalb sie sich nun wegen Körperverletzung verantworten muss. Laut Polizei fuhr der Bub mit seinem Mofa auf dem Fußweg des Zollhauswegs auf und ab, was der 76-Jährigen missfiel. Sie schlug zu, der Bub erlitt eine leichte Abschürfung am Arm.