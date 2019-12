Der Wolfratshauser Polizei ist am Freitagabend ein ganz besonders perfider Diebstahl gemeldet worden: Eine 75-jährige Frau rief an und erklärte, dass ihr Rollator geklaut wurde. Die unbekannten Täter müssen die Gehhilfe, die mit einem Schloss an einem Fahrradständer vor ihrem Haus an der Margeritenstraße befestigt war, zwischen Mittag des 30. November und 2. Dezember, 9 Uhr, entwendet haben. Die Polizei betont, dass das nicht nur strafrechtlich gesehen Diebstahl sei, sondern "darüber hinaus aus moralischer Sicht besonders verwerflich". Die Seniorin sei schließlich ohne ihren Rollator nur sehr eingeschränkt mobil und müsse erst einen neuen beantragen, um ihren Alltag wieder bewältigen zu können. Sollte es sich um einen schlechten Scherz handeln, sollen die Diebe "wenigstens im Nachhinein menschliche Größe zeigen und den Rollator auf schnellsten Wege wieder an seinen angestammten Platz zurückzubringen". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter Telefon 08171/4211-0 entgegen.