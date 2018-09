10. September 2018, 22:29 Uhr Aus dem Polizeibericht Rennradler nach Kollision schwer verletzt

Ein Rennradfahrer hat am Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen davongetragen, weil ihn eine Autofahrerin in Benediktbeuern übersah. Wie die Polizei berichtet, wollte die 88-jährige Fahrzeuglenkerin von der Kocheler Straße aus nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Doch dabei bemerkte sie den entgegenkommenden Rennradfahrer nicht, der geradeaus in Richtung Süden unterwegs war. Sie erfasste den 39-jährigen Mann aus Bichl mit ihrem Fahrzeug. Dieser stürzte daraufhin und zog sich dabei die erheblichen Verletzungen zu. Ein Rettungswagen musste den Radfahrer ins Unfallkrankenhaus nach Murnau bringen. Sowohl am Auto der 88-Jährigen als auch am Rennrad entstand laut Angaben der Beamten ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.