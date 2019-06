12. Juni 2019, 21:48 Uhr Aus dem Polizeibericht Remise auf Bauernhof gerät in Brand

Durch einen technischen Defekt an einem Auto ist am Dienstagabend eine Remise in der Jachenau in Brand geraten. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Wie die Polizei Bad Tölz berichtet, hatte ein 60-jähriger Jachenauer gegen 20.50 Uhr sein Fahrzeug in der Remise seines landwirtschaftlichen Anwesens abgestellt und das Schiebetor offen gelassen. Etwa eine Stunde später sei dichter Rauch aus der Remise aufgestiegen. Aus dem Motorraum schlugen den Beamten zufolge Flammen. Der 60-Jährige habe diese mit einem Feuerlöscher bekämpft, die hinzugerufene Feuerwehr Jachenau konnte den Brand endgültig löschen. Weitere Feuerwehren aus dem gesamten Umland, die von der Integrierten Leitstelle alarmiert worden waren und bereits auf dem Weg in die Jachenau waren, konnten deshalb wieder zurückgerufen werden. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.