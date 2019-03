5. März 2019, 21:40 Uhr Aus dem Polizeibericht Rauschgiftfund in Geretsried

Zwei 36-jährige Männer befinden sich in Untersuchungshaft

60 Gramm Kokain hat die Polizei kürzlich bei der Wohnungsdurchsuchung eines verdächtigen Rauschgifthändlers sichergestellt. Im Laufe der Durchsuchung ergaben sich zudem Hinweise auf den illegalen Anbau von Cannabis, deren genaue Örtlichkeit zunächst aber nicht lokalisiert werden konnte. Der 36-jährige Geretsrieder, gegen den die Polizeiinspektion Geretsried bereits seit 2018 ein Strafverfahren wegen Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels führt, wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der Standort der Wohnung mit der Cannabis-Anlage festgestellt werden. Gegen einen weiteren 36-jährigen wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und vollzogen. Die Polizei konnte in der Wohnung allerdings lediglich leere Zuchtboxen für die Marihuanapflanzen sicherstellen. Die Polizei vermutet, dass die Cannabispflanzen aufgrund der vorherigen Festnahme abgeerntet worden waren. Der 36-jährige Mann wurde als Wohnungseigentümer vorläufig festgenommen und ebenfalls dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auch in diesem Fall einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen gegen die beiden Geretsrieder dauern an.