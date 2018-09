16. September 2018, 17:11 Uhr Aus dem Polizeibericht Raubüberfall wegen eines Handys

Täter bedrängen jungen Mann am Isarkai

Ein Raubüberfall, ein Messer, ein polizeilicher Warnschuss und zwei fälschlich Verdächtigte: Die Polizei hat am Wochenende vergeblich versucht, ein großes Delikt aufzuklären, bei dem es nur um einen kleinen Gegenstand ging. Wegen eines Mobiltelefons, so der Bericht, hätten zwei bislang Unbekannte in der Nacht auf Samstag einen 20-Jährigen im Bereich des Parkplatzes P 10 am Isarkai bedroht; es sei "wohl" ein Messer im Spiel gewesen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Polizeikräften seien zwei zunächst Tatverdächtige festgenommen worden, die später jedoch "definitiv als Täter auszuschließen" waren. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Kurz vor 22.30 Uhr, so die Polizei, habe der 20-jährige Geschädigte über Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd den Raubüberfall mitgeteilt. Die Täter seien zu Fuß in unbekannte Richtung abgehauen. Die Polizei machte Verdächtige ausfindig, die sofort nach Ansprache durch die uniformierten Beamten flüchteten. Kurze Zeit später, nach Abgabe eines Warnschusses, konnten sie vorläufig festgenommen werden. Dem ersten Eindruck nach habe die Täterbeschreibung auf sie gepasst. Sie seien dann aber als Tatverdächtige ausgeschlossen worden. Weder der Geschädigte noch die zwei vorläufig festgenommenen Personen wurden bei dem Vorkommnis verletzt, so der Bericht der Polizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Ein Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein, schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Der andere sei im selben Alter, etwa 1,90 Meter groß, er sei dunkel gekleidet gewesen und habe ein Baseballcap getragen.

Zur Klärung des Sachverhalts und der Identität der Räuber bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 um Hinweise: Wer kennt die beschriebenen Personen oder deren mögliche Aufenthaltsorte? Sind jemandem Personen oder Fahrzeuge unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im näheren Umfeld des Parkplatzes P 10 am Isarkai aufgefallen?SZ