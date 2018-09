6. September 2018, 22:07 Uhr Aus dem Polizeibericht Raubüberfall auf Tankstelle

In der Nacht auf Donnerstag überfiel laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle an der Königsdorfer Straße in Wolfratshausen. Die Fahndung mit starken Polizeikräften und der Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber sei ohne Erfolg gewesen, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Die Kriminalpolizei Weilheim habe die Ermittlungen übernommen. Wie es weiter heißt, habe sich kurz vor Mitternacht eine Mitarbeiterin alleine in der Tankstelle befunden, als der Täter den Verkaufsraum betreten habe. Der Mann sei ganz in Schwarz gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert gewesen. Er habe die Angestellte mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nach der Erbeutung eines geringen Betrages sei er in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hager, spricht akzentfrei Hochdeutsch, Gesicht mit Sturmhaube vermummt, ganz in Schwarz gekleidet, schwarzer Kapuzenpullover (Hoodie) mit orangefarbenen Buchstaben auf der Kapuze, schwarze Jacke mit Rautensteppung und Stehkragen über dem Kapuzenpullover, Cargo-Hose mit Seitentaschen, Käppi mit orangenem Punkt, schwarze Turnschuhe, schwarze dicke Handschuhe.

Zur Klärung des Sachverhalts und der Identität des Räubers bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 um Hinweise:

Wer kennt die beschriebene Person oder deren mögliche Aufenthaltsorte? Sind jemandem Personen oder Fahrzeuge unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im näheren Umfeld der Tankstelle in der Königsdorfer Straße aufgefallen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge bereits in den Tagen vor der fraglichen Tatzeit im Umfeld der betroffenen Tankstelle aufgefallen?