Polizeikontrolle eskaliert

Im Flüchtlingsheim Am Loisachbogen ist am Donnerstag eine Drogenrazzia eskaliert. Ein an sich unbeteiligter Nigerianer rastete aus. Als die Polizei ihn abführte, durchschlug er mit dem Kopf erst die Glasscheibe einer Tür, dann eine Scheibe des Einsatzbusses.