20. August 2019, 21:31 Uhr Aus dem Polizeibericht Polizei nimmt vierten Casino-Räuber fest

Nach den ersten Festnahmen Anfang August hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Überfall auf ein Spielcasino in Lenggries nun auch einen vierten Tatverdächtigen festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mitteilt, konnte die Kripo Weilheim am Dienstagmorgen in Bad Tölz einen 24-Jährigen aufspüren, der zuvor schon per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden war. Unterstützt wurde die Kriminalpolizei dabei von Zivilfahndern und Tölzer Beamten. Laut Polizei konnten bei der Festnahme auch Beweismittel gesichert werden. Dem jungen Mann und seinen drei Komplizen wird vorgeworfen, in der Nacht zum 14. Juli gegen 3 Uhr das Spielcasino in der Lerchkogelstraße in Lenggries überfallen zu haben. Die vier Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.