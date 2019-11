Aufmerksame Passanten haben einen 49-Jährigen vor größerem Schaden bewahrt. Der Mann hatte sich am Mittwochabend bei kühlen Temperaturen auf dem Lidl-Parkplatz in der Margeritenstraße in Wolfratshausen zum Schlafen hingelegt. Kunden des Supermarkts war der Mann gegen 17 Uhr aufgefallen. Nachdem diese zwei Stunden später ihren Einkauf beendet hatten, hatte er sich immer noch nicht von der Stelle gerührt. Die Passanten verständigten deshalb die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Mann schließlich ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen obdachlosen Gastarbeiter aus Polen. Der Mann war alkoholisiert und stark unterkühlt. Bei Eintreffen der Streife war er kaum in der Lage zu sprechen. Auch ein Atemalkoholtest wurde erfolglos abgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, will der Mann in seine Heimat zurückkehren, sobald er sich im Krankenhaus entsprechend erholt hat.