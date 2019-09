Der Streit eines betrunkenen Pärchens hat die Polizei in Wolfratshausen am Montagabend länger beschäftigt. In der Geltinger Straße waren gegen 21 Uhr eine 47-Jährige und ein 61-jähriger Mann aneinandergeraten. Die häusliche Auseinandersetzung eskalierte, als sie diverse Einrichtungsgegenstände durch die Wohnung warf. Ein Glasgefäß landete laut Polizei dabei im Gesicht des 61-Jährigen. Ein von einer herbeigerufenen Streife ausgesprochener Platzverweis zeigte jedoch auch keine Wirkung. Eine halbe Stunde später stand sie wieder vor der Haustüre des Mannes. Dieses Mal beschwerten sich auch die Nachbarn über die lautstark ausgetragene Pärchen-Debatte. Die Polizei nahm die stark betrunkene Frau daraufhin mit. Bei ihr wurden zwei Promille gemessen. Den Rausch durfte sie in der Ausnüchterungszelle der Wolfratshauser Polizeiinspektion auskurieren.