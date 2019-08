15. August 2019, 21:31 Uhr Aus dem Polizeibericht Opferstock-Diebe mit Kamera gefilmt

Seit einem halben Jahr hatte der Mesner fast kein Geld mehr in den Opferstöcken der Mühlfeldkirche und der Kalvarienbergkirche gefunden, was ungewöhnlich ist. Deshalb brachte er in der Mühlfeldkirche eine Wildbeobachtungskamera an. Die Videobilder zeigen der Polizei zufolge zwei Männer, die 30 bis 35 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sind, sowie zwei Frauen, wie sie das Opfergeld stehlen. Die Männer, die laut Polizei vermutlich aus Osteuropa stammen, leuchteten vorigen Sonntag zwischen 9.42 und 9.48 Uhr mit Taschenlampen den Schlitz des Antonius-Stocks und des Kerzenstocks aus. Dann schoben sie ein Rollmetermaß mit doppelseitigem Klebeband durch den Schlitz und angelten die Münzen heraus, die sie in schwarzen Umhängetaschen verstauten. Die Frauen schauten sich an der Lourdes-Grotte nach Spendengeldern um. Die Beute dürfte circa 50 Euro betragen.