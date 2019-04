4. April 2019, 22:11 Uhr Aus dem Polizeibericht Negativrekorde des Blitzmarathons

Zwei Fälle im negativen Sinn ragen bei der Bilanz des siebten bayernweiten "24-Stunden-Blitzmarathons", der von Mittwoch auf Donnerstag stattfand, besonders heraus - und beide Male im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Laut Polizei wurde der "traurige Spitzenreiter" in Sachen Geschwindigkeit im Gemeindegebiet von Dietramszell gemessen: Statt der erlaubten 100 Stundenkilometer blitzte es bei 146 Stundenkilometern. Der 27-jährige Mann aus Miesbach war obendrein noch mit 0,5 Promille unterwegs. Ihm drohen nun Bußgeld und ein längeres Fahrverbot. Im zweiten Fall überholte ein 28-jähriger Motorradfahrer in der Mittagszeit in einer 30er-Zone vor einer Schule in Bad Tölz ein anderes Fahrzeug - mit 59 Stundenkilometern.