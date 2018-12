20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Aus dem Polizeibericht Nazi-Schmierereien an Ickinger Unterführung

In den vergangenen Tagen wurden an der S-Bahn-Unterführung in Icking 14 Wandfliesen beschmiert. Insgesamt neun Hakenkreuze und diverse Namenskürzel brachten bislang unbekannte Täter auf den Wandfliesen an, heißt es im Polizeibericht. "Das Anbringen von Hakenkreuzen erfüllt den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen", betonen die Beamten. Denn auch wenn sich die Fliesen reinigen ließen, habe die Wolfratshauser Inspektion die Ermittlungen aufgenommen, um die Täter zu ergreifen. Wer in den vergangenen Tagen entsprechende Beobachtungen in Icking gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 08171/42110 zu melden.