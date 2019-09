Artikel per E-Mail versenden

Weil sie nachts eine Bootsfahrt auf der Isar unternommen haben, müssen ein 32-jähriger Münchner und ein 29-jähriger Tölzer mit einer Strafe rechnen. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Männer am Samstagabend im Naturschutzgebiet Pupplinger Au ein großes Zelt errichtet und ein Lagerfeuer entzündet und wurden von Polizisten und Kräften der Sicherheitswacht entdeckt. Der Aufforderung, das Feuer zu löschen und das Zelt abzubauen kamen die beiden nach. Nicht aber dem Hinweis, dass auch nächtliche Bootsfahrten auf der Isar verboten sind. Denn eine halbe Stunde später hielten die Beamten die beiden Kapitäne in ihrem Schlauchboot an der Wolfratshauser Marienbrücke auf und beendeten ihre Fahrt. Sie müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetzt und die Isarverordnung verantworten.