4. Juli 2019, 21:47 Uhr Aus dem Polizeibericht Nach Unfall: B 11 über Stunden gesperrt

Unverletzt ist am Mittwochnachmittag ein 44-jähriger Mann aus Antdorf bei einem Verkehrsunfall mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße 11 zwischen Geretsried und Königsdorf geblieben. Allerdings meldet die Polizei einen Sachschaden von circa 3000 Euro und zusätzlich einen Flurschaden. Außerdem waren zahlreiche weitere Verkehrsteilnehmer von dem Unfall betroffen: Die Fahrbahn musste zur Bergung über mehrere Stunden teilweise gesperrt werden. Den Beamten zufolge war der Antdorfer mit seinem 40-Tonner in den Nachmittagsstunden samt Anhänger in Richtung Königsdorf unterwegs. Auf Höhe des Ortsteils Brandl geriet der Fahrer nach rechts ins Bankett, woraufhin das Gespann in den Straßengraben rutschte. Der Anhänger verkeilte sich derart, dass er mittels eines geeigneten schweren Geräts geborgen werden musste und die Flur Schaden nahm.