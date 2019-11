Bei einem Unfall in der Lenggrieser Straße in Bad Tölz ist am Mittwochabend ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. In einer S-Kurve auf Höhe der Kohlstattstraße war ein Mountainbikefahrer unvermittelt vom Gehsteig heruntergefahren und hatte die Fahrbahn gekreuzt. Ein 16-jähriger Rollerfahrer musste scharf bremsen, um den Radfahrer nicht anzufahren. Der Jugendliche stürzte bei dem Manöver jedoch, blieb aber unverletzt. Den Radler kümmerte das nicht weiter. Nach Angaben der Polizei fuhr er einfach in Richtung Fischergasse davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Der Radlrowdy soll circa 30 Jahre alt gewesen sein, von durchschnittlicher Größe und normaler Statur. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Tölzer Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 08041 / 76 10 60 entgegen.