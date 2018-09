13. September 2018, 22:20 Uhr Aus dem Polizeibericht Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Ein 25-jähriger Weilheimer ist am Mittwoch beim Befahren einer Kurve mit seinem Kraftrad zu Sturz gekommen und hat sich verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr er an diesem Tag gegen 8.50 Uhr von der Kaiserwacht kommend auf der Bundesstraße 307 in Richtung Sylvensteindamm. In einer lang gezogenen Linkskurve brachte er sein Motorrad in Schräglage, fuhr jedoch dabei mit seinem Vorderrad auf einen auf der Fahrbahn liegenden Stein. Anschließend ist er laut den Beamten noch etwa 100 Meter am rechten Randstein entlang geschleift, ehe er stürzte. Mit Prellungen wurde er ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht. Aufgrund des Totalschadens am Motorrad beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 8000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Lenggries war mit vier Einsatzkräften unterwegs.