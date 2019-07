1. Juli 2019, 21:40 Uhr Aus dem Polizeibericht Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntag hat sich ein 59-jähriger Motorradfahrer aus München zwischen Wolfratshausen und Icking schwer verletzt, als sein Überholmanöver missglückte. Laut Polizei musste er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro, die Münchner Straße musste während der Bergung für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Wie die Beamten berichten wollte ein 40-jähriger Wolfratshauser auf der Münchner Straße, der in Richtung Icking mit seinem Auto unterwegs war, nach links einbiegen. Der Motorradfahrer aber, der hinter ihm fuhr, bemerkte dies nicht und setzte zum Überholen an. Dabei prallte er gegen die Fahrzeugseite, stürzte und rutschte gegen eine Hausmauer. Die freiwillige Feuerwehr Weidach war mit zehn Rettern im Einsatz.