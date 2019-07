22. Juli 2019, 21:50 Uhr Aus dem Polizeibericht Mit Kopf durch Scheibe: E-Radler schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen endete am Sonntag der Ausflug für einen 87 Jahre alten Pedelec-Fahrer aus Maxkron. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann nachmittags mit seinem Elektrofahrrad die Seeshaupter Straße in Richtung Huberer Weiher überqueren. Dazu nutzte er den Überweg und blieb auf der Verkehrsinsel stehen. Eine 40-jährige Penzbergerin war währenddessen mit ihrem Auto auf der vorfahrtsberechtigten Seeshaupter Straße Richtung Innenstadt unterwegs. Der Fahrer des Pedelecs fuhr jedoch laut Polizei unvermittelt auf die Fahrbahn, so dass beide kollidierten. Der Radler schlug mit seinem Kopf die Frontscheibe ein und wurde dann auf die Fahrbahn geschleudert. Da der Mann einen Fahrradhelm trug, erlitt er laut Polizei zwar schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt an ihrem Fahrzeug etwa 1000 Euro, am Pedelec etwa 300 Euro.