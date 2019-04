4. April 2019, 22:11 Uhr Aus dem Polizeibericht Mit fast zwei Promille am Steuer

Weil sie unter dem dringenden Verdacht steht, dass sie sich trotz nahezu zwei Promille Alkohol im Blut ins Auto gesetzt und gefahren ist, erwartet eine 30-jährige Frau aus dem Gemeindebereich Egling nun ein Strafverfahren. Wie die Polizeibeamten der Inspektion Wolfratshausen berichten, stellten sie am Mittwochabend gegen 21 Uhr bei der Frau im Rahmen einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch fest. Zuvor war die Eglingerin mit ihrem Fahrzeug von Wolfratshausen in Richtung Egling unterwegs gewesen. Da bei dem daraufhin angesetzten Atemalkoholtest der Polizisten das Gerät einen Wert von fast zwei Promille anzeigte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.