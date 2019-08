Weil er nach eigener Aussage eine Lähmung in seinem rechten Bein hatte, ist am Montagabend ein 64-jähriger Mann mit seinem Auto in das Schaufenster einer Wolfratshauser Versicherungsvertretung gekracht. Wie die Polizei berichtet, rangierte der Mann mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Cafés in der Sauerlacher Straße. Beim Rückwärtsfahren beschädigte er neben der Scheibe auch noch eine Steinmauer auf dem Parkplatz. Die Beamten informierten die Führerscheinstelle, der Mann wird nun auf seine Fahrtauglichkeit überprüft.