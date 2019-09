Mit 2,5 Promille in Metzgerei eingedrungen

Artikel per E-Mail versenden

Ein stark alkoholisierter 21-Jähriger hat in den frühen Mittwochmorgenstunden die Polizei ordentlich auf Trab gehalten. Er landete schließlich im Krankenhaus, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Den Wolfratshauser Beamten zufolge verständigte der Geschäftsführer einer Metzgerei in Eurasburg die Wolfratshauser Polizeiinspektion gegen 4.40 Uhr. Er hatte in den Geschäftsräumen den 21-jährigen, kaum ansprechbaren Mann angetroffen. Wie er dort hingekommen war, ist nicht bekannt. Auf Ansprache der hinzugerufenen Polizeistreife reagierte er zunächst nicht. Er erlitt jedoch zwei epileptische Schocks und verkrampfte. Zur medizinischen Versorgung des Mannes wurden der Rettungsdienst und ein Notarzt verständigt. Doch als er ins Krankenhaus transportiert werden sollte, musste er von vier Polizeibeamten und einem Sanitäter davon abgehalten werden, abzuhauen. Der Betrunkene verletzte einen Rettungsassistenten, musste daher fixiert werden und bekam eine Beruhigungsspritze. Im Tölzer Krankenhaus konnte er schließlich gänzlich ruhig gestellt werden. Ein Bluttest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille.