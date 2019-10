Ein Mann mit einer schwarzen Sturmhaube hat in einer S-Bahn Richtung Wolfratshausen am Mittwochabend Fahrgäste bedroht. Nach Zeugenberichten soll der Maskierte gesagt haben: "In 50 Minuten wird niemand mehr lachen." Einige Fahrgäste dokumentierten die verstörende Situation mit ihren Smartphones, posteten Bilder bei Facebook und alarmierten die Polizei. Den Beamten der Inspektion in Wolfratshausen ist der Mann gut bekannt. Der 49-Jährige gilt als psychisch labil und ist in Wolfratshausen jüngst mehrfach aufgefallen. Auch dort war er vermummt unterwegs. Gegen ihn läuft nun eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit. Auch die Einweisung in eine Psychiatrie wird untersucht.