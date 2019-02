1. Februar 2019, 21:57 Uhr Aus dem Polizeibericht Lastwagen stark beschädigt

Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Hans-Urmiller-Ring

Den Moment, als er am Donnerstag gegen 6.30 Uhr mit seinem Sattelzug losfahren wollte, dürfte ein 36 Jahre alter Wolfratshauser nicht so schnell vergessen. Der Mann startete gerade am Hans-Urmiller-Ring, da knallte es plötzlich. Er stieg aus und musste feststellen, dass der Anhänger vom Lkw abgekoppelt war. Elektronik-Kabel waren gerissen, mehrere Verkleidungsteile des Lastwagens gingen kaputt.

Der Polizei gegenüber gab der 36-Jährige an, dass er zuvor die vorgeschriebene Abfahrtskontrolle vorgenommen und dabei auch den Anhänger geprüft habe. Danach habe er sich ins Führerhaus gesetzt und noch einige Fahrdokumente ausgefüllt. Dabei bemerkte er der Polizei zufolge einige Passanten, die an seinem Sattelzug vorbei gingen. Die Polizei prüft nun, ob sich einer von ihnen am Lastwagen zu schaffen machte, oder ob der Fahrer schlicht vergessen hatte, die Kupplung zu prüfen.

Deshalb werden Zeugen gesucht, die womöglich gesehen haben, dass einer der Fußgänger die Sicherung der Sattelplatte löste, indem er am Hebel zog. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08171/4 21 10 zu melden.