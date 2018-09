3. September 2018, 22:08 Uhr Aus dem Polizeibericht Kopfverletzung nach Sturz mit Mountainbike

Bei einem Unfall in der Jachenau wurde am Sonntag ein 57-jähriger Mountainbiker am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus. Laut Polizei fuhr der Österreicher gegen 12 Uhr mit seinem Mountainbike im Ortsteil Berg bergab in Richtung Dorf. Als nach einem Schaltvorgang die Fahrradkette des Mountainbikes blockierte, kam der Radfahrer zu Sturz. Er trug keinen Fahrradhelm. Der 57-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie eine Rippenprellung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau gebracht.