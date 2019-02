5. Februar 2019, 22:15 Uhr Aus dem Polizeibericht Kontrollaktion in Flüchtlingsunterkunft

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Dienstagmorgen die Flüchtlingsunterkunft an der Geretsrieder Jahnstraße kontrolliert. Eine Person bekam Hausverbot, weil sie sich ohne Berechtigung dort aufhielt. Bereits im April 2018 hatten Polizisten die Unterkunft kontrolliert. Seitdem wurden mehr als 50 Straftaten in und rund um das Gelände angezeigt, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt. Die Vergehen reichten von gefährlichen Körperverletzungen, Eigentumsdelikten und illegalen Drogen bis zu einer versuchten Gefangenenbefreiung.

Die Kontrollaktion begann am Dienstag gegen 6 Uhr früh. Mitglieder der Geretsrieder Polizei, der bayerischen Bereitschaftspolizei und verschiedener Inspektionen im Umkreis waren beteiligt. Wie es heißt, gab es keine Zwischenfällen. Mit derartigen Kontrollaktionen soll laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd verhindert werden, dass sich Brennpunkte bilden.

Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge ist laut Bericht der Beamten noch nie polizeilich aufgefallen. Mit der Aktion hätten die Beamten Einzelnen, die immer wieder auffällig werden, zeigen wollen, dass die Polizei auch in großen Gemeinschaftsunterkünften für Sicherheit sorgt. Die Polizisten hätten sich besonders behutsam verhalten, weil in der Unterkunft viele Familien mit Kindern wohnen, so heißt es.