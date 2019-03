3. März 2019, 21:38 Uhr Aus dem Polizeibericht Kind zündelt in der Kirche

Einen jungen Brandstifter hat die Geretsrieder Polizei überführt. Seit Montag war es in der Kirche Maria Hilf immer wieder zu Zündeleien gekommen. Zunächst wurden ein Tischtuch in Brand gesetzt und Kunststoffeinfassungen von Andachtslichtern angekokelt. Mitarbeiter der Kirche stellten später fest, dass Altarkerzen entzündet worden waren und der Täter Wachs in den Opferstock eingeflößt hatte. Sie alarmierten die Polizei, die Beamten legten sich auf die Lauer. Am Freitag entzündete dann ein zehnjähriger Junge aus Geretsried laut Polizeibericht mehrere Kerzen am Hauptaltar an und brannte eine Dekoration aus Holz an. Die Beamten griffen z, auf der Dienststelle wurde er von seinen völlig überraschten Eltern abgeholt. Auf die Frage, was ihn zu den Zündeleien bewogen habe, antwortete er "Dummheit".