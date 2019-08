Eine Kellnerin ist am Samstag in Bad Tölz vom Blitz getroffen und verletzt worden. Als die 48-Jährige gegen 17 Uhr in einer Gaststätte an der Bairawieser Straße bemerkte, dass ein Gewitter aufzog, begann sie damit, die Sonnenschirme auf der Terrasse zu schließen. Als in der Nähe ein Blitz einschlug, entstand ein Überschlag auf das Metallgestänge des Sonnenschirms und die elektrische Spannung drang in ihren rechten Arm ein. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kam sie zur Beobachtung ins Krankenhaus.