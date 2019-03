31. März 2019, 21:54 Uhr Aus dem Polizeibericht 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein jugendlicher Motorradfahrer ist am Freitagabend in Bad Tölz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht war eine 37-jährige Frau aus Penzberg gegen 22 Uhr mit ihrem Auto auf der Lenggrieser Straße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in den Moraltpark einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer aus Bad Heilbrunn und stieß frontal mit ihm zusammen. Der Jugendliche wurde über das Auto geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde mit Verdacht auf Beinfrakturen vom Rettungsdienst ins Tölzer Krankenhaus gebracht. "Dank seines Schutzhelms erlitt er beim Aufprall an der Windschutzscheibe keine lebensgefährlichen Kopfverletzungen", berichtet die Polizei. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.