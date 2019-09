Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Dienstagabend in Wolfratshausen mehrere Autofahrer erwischt, die betrunken am Steuer saßen. Ein Mann hatte 0,62 Promille, ein anderer 0,56. Beide erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Straffrei dagegen kam ein augenscheinlich ebenfalls betrunkener Rollstuhlfahrer davon, der orientierungslos auf dem Gehweg hin- und herfuhr. Lallend fragte der 61-Jährige die Beamten, wo er gleich noch mal wohne. Die Polizisten konnten ihm offenbar weiterhelfen und schoben ihn den kurzen Weg heim.