Erst eine Beruhigungsspritze durch den Notarzt hat einen 31-jährigen Wolfratshauser am Montag zur Räson bringen können. Nun muss er sich allerdings wegen diverser Straftaten verantworten: In einer Tankstelle in der Königsdorfer Straße randalierte der Mann zunächst, schlug einen Kunden in Gesicht und Rippen und attackierte auch die hinzugerufenen Polizisten verbal und körperlich. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Mann, der den Beamten kein Unbekannter ist, zwei Promille im Blut hatte und unter Drogeneinfluss stand.