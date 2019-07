16. Juli 2019, 22:31 Uhr Aus dem Polizeibericht II Vandalismus in der Tourist-Info

Die Tölzer Polizei meldet einen dreisten Fall von Vandalismus und sucht nach Hinweisen. Offenbar mehrere Täter drangen in der Nacht zum Dienstag in das Nebengebäude der Tourist-Info am Max-Höfler-Platz ein. Dort beschädigten sie ein Notausgangsschild, einen Seifenspender und entwendeten zwei Feuerlöscher. Den Inhalt der Feuerlöscher verteilten sie im Freibereich des Cafés und beschädigten hierbei Inventar und Verkaufsartikel. Der angrenzende Rosengarten mit dem Fischteich wurde ebenfalls verunreinigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. Hinweise an die Tölzer Inspektion unter 08041 / 76 10 60.