Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagnachmittag hat die Polizei auf der Deiniger Straße in Egling einen Raser innerorts mit 92 Stundenkilometern erwischt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Die gleiche Strafe wurde zwei weiteren Autofahrern aufgebrummt, die ebenfalls viel zu rasant unterwegs waren. Insgesamt kamen den Beamten der Polizeiinspektion Wolfratshausen bei der anderthalbstündigen Messaktion 17 Verkehrsteilnehmer unter, die zu stark auf dem Gas standen. Die 92 Stundenkilometer waren aber der heftigste Fall. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich bei erhöhtem Tempo der Bremsweg enorm verlängert. Bei 50 Stundenkilometern steht man nach 25 Metern, bei 92 erst nach knapp 85 Metern.