19. August 2019, 21:31 Uhr Aus dem Polizeibericht II Motorradfahrer unter Drogen am Kesselberg

Polizeibeamte haben am Sonntag bei einer länderübergreifenden Kontrolle 287 Motorradfahrer angehalten, darunter auch am Kesselberg. Dort ging den Beamten ein besonders negativer Fall ins Netz: Ein 26-jähriger Motorradfahrer, der das Streckenverbot am Kesselberg missachtet hat, stand laut Bericht augenscheinlich unter Drogen. Er wurde gestoppt, ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Insgesamt leiteten die Beamten sieben Strafverfahren ein, zeigten 30 Ordnungswidrigkeiten an und sprachen 110 gebührenpflichtige Verwarnungen aus.