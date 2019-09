Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen in einem Fall von Sachbeschädigung der unappetitlichsten Art: Am Samstagmorgen wollte ein 50-jähriger Penzberger Vorbereitungen für eine Veranstaltung am Sonntag in der Münsinger Sporthalle treffen. Als er die Halle betrat, traute er seinen Augen nicht: Er fand "eine mittelschwere Verwüstung mit unappetitlichen Hinterlassenschaften" vor, wie es im Bericht der Polizei heißt. Auf dem Sporthallenboden waren großflächig Bier sowie vermutlich Urin und andere Verschmutzungen verteilt. Zudem entdeckte der Penzberger einige Brandlöcher im Hallenboden, die vermutlich durch Zigaretten verursacht worden waren. Ein Waschbecken in der Männerumkleide war außerdem mit Erbrochenem gefüllt. Die Polizei schätzt, dass der Schaden in die Tausende geht. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 08171/4211-0 entgegen.