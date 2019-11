Eine Verletzte und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Geretsried ereignet hat. Laut Polizei übersah ein 37-Jähriger beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Lausitzer Straße das Fahrzeug einer 73-jährigen Geretsriederin. Durch die Wucht der Kollision prallte ihr Fahrzeug erst gegen einen Zaun und dann gegen ein Haus.