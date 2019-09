Im Ortsbereich von Kochel hat in der Nacht auf Mittwoch jemand wild plakatiert. Auf den Plakaten im Format DIN-A 3 Plakaten war in schwarzen Großbuchstaben zu lesen, dass diese Wand, dieser Zaun, dieser Kasten - je nachdem, wo das Plakat eben hing - videoüberwacht werde. Auf manchen Plakaten hieß es sogar, das gesamte Dorf werde überwacht. Tatsächlich sei das natürlich nicht der Fall, teilt die Polizei ausdrücklich mit. Die Beamten suchen nun nach einem gewissen "Bissi". Mit diesem Namen waren die Plakate nämlich in grüner Schrift unterschrieben. Am Mittwochmorgen haben Mitarbeiter der Gemeinde die wild angebrachten Plakate wieder entfernt. Beim Beseitigen der Klebeecken wurde eine Wand am Kochler Bahnhof beschädigt. Die Gemeinde hat gegen den nicht näher bekannten Plakatkleber "Bissi" deshalb nun Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.