Schwere Verletzungen haben eine Mutter und ihre kleine Tochter bei einem Unfall erlitten, der sich am Montagmorgen auf der Flinthöhe in Bad Tölz ereignet hat. Die 30 Jahre alte Tölzerin war zusammen mit ihrem fünfjährigen Kind gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 472 vom Stadtzentrum in Richtung Flinthöhe unterwegs. Laut Polizeimeldung bemerkte sie kurz vor dem Ortsschild nahe der Einmündung der Sachsenkamer Straße, dass sich ihre Tochter auf dem Rücksitz nicht angeschnallt hatte. Sie drehte sich um und geriet in der lang gezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenspur. Mit fatalen Folgen: Ihr Auto prallte frontal auf einen entgegen kommenden Bus.

Die Mutter und ihr Kind wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Fünfjährige musste mit einem Rettungshubschrauber in die Kinder- und Jugendabteilung des Krankenhauses Garmisch-Partenkirchen gebracht werden, auch ihre Mutter kam in diese Klinik. Der Busfahrer, ein 48 Jahre alter Tölzer, zog sich leichte Verletzungen zu, ebenso eine 34-jährige Passagierin, die zusammen mit zwei weiteren Fahrgästen im Bus saß. Beide wurden in die Tölzer Stadtklinik gebracht. Die zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Bus beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 50 000 Euro, am Auto auf rund 40 000 Euro. Die stark befahrene Bundesstraße war für circa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt. Es kam zu erheblichen Staus.