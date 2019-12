In der Nacht auf Freitag hat eine betrunkene Frau die Einsatzkräfte in Wolfratshausen über mehrere Stunden hinweg beschäftigt. Die 51-Jährige hatte sich in ihrer Wohnung in der Sauerlacher Straße eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Weil sie sich von den Sanitätern nicht behandeln lassen wollte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit ihrem Freund und in der Folge zu einem Polizeieinsatz. Letztlich wurde die Frau mit der Streife ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt - danach ging es weiter in die Ausnüchterungszelle.