19. August 2019, 21:31 Uhr Aus dem Polizeibericht I Autos touchieren sich auf der Autobahn

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von mindestens 15 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag im Baustellenbereich der A 95 bei Münsing ereignet hat und bei dem einer der beiden Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Wie die Polizei meldet, fuhr ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg und ein 78-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck am Nachmittag gleichauf in den Fahrspuren, die derzeit durch die Baustelle verengt sind. Es kam zum Kontakt der Autos, beide Fahrer wollten ausweichen und touchierten daraufhin die Leitplanken. Beim erneuten Gegenlenken berührten sich die Fahrzeuge noch einmal. Wer letztlich nicht auf seiner Spur geblieben war, konnte die Polizei bislang noch nicht ermitteln. Bei der Unfallaufnahme hatte der Starnberger jedoch einen erhöhten Alkoholpegel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weilheim (Telefon 0881 / 64 03 02) zu melden.