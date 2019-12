Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen 23. Dezember und 26. Dezember wohl so auf die Heckscheibe eines Autos am Parkplatz des Rathauses in Gaißach eingeschlagen, dass ein Riss durch das Glas ging. Als die Besitzerin zurückkam und die Heckklappe öffnete, fiel die Scheibe in sich zusammen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Tölzer Polizeiinspektion unter Telefon 08041/7610 60 entgegen.