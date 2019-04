24. April 2019, 22:03 Uhr Aus dem Polizeibericht Gullydeckel geklaut

Seltsamer Diebstahl in Geretsried - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag hat in Geretsried ein Unbekannter einen Gullydeckel geklaut. In der Rübezahlstraße entdeckte am frühen Morgen ein 23-jähriger Fahrradfahrer auf Höhe der Hausnummer 7 den offenen Kanal. Zum Glück war bis dahin niemand in den Schacht gestürzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem seltsamen Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 08171 / 93 510 bei der örtlichen Dienststelle zu melden.