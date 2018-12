21. Dezember 2018, 21:51 Uhr Aus dem Polizeibericht Glätteunfall mit abgefahrenen Reifen

Eine glatte Fahrbahn in Icking wurde am Donnerstag einem Autofahrer aus Limburg zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 21-Jährige gegen 8 Uhr auf der Kaltenbrunner Straße in Richtung Kapellenweg. Da den Beamten zufolge die vorderen Reifen seines Pkws nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwiesen, geriet er ins Rutschen, durchstieß einen Gartenzaun und prallte gegen ein Gartenhaus. Er sei unverletzt geblieben, der Sachschaden betrage jedoch 5000 Euro an Gartenzaun und -hütte und 1500 Euro am Pkw. Laut Polizei erhielt der Fahrer einen Bußgeldbescheid.