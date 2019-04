11. April 2019, 21:51 Uhr Aus dem Polizeibericht Geisterfahrer gefährdet Tölzerin

Die Polizei Bad Tölz sucht nach Verkehrsteilnehmern, die am Mittwoch in Bad Tölz durch einen Geisterfahrer in der Königsdorfer Straße gefährdet worden sind. Den Beamten zufolge konnte eine 57-jährige Tölzerin eine frontale Kollision nur knapp mit einem waghalsigen Manöver verhindern, als sie gegen 18.45 Uhr die Einbahnstraße befuhr und ihr ein gelbes Auto entgegenkam. Sie musste nach auf den Gehweg ausweichen. Die Frau habe daraufhin die Scheibe geöffnet und versucht, dem Mann mit Zeichen zu erklären, dass er in die falsche Richtung fahre. Dieser habe das jedoch nicht beachtet und sei in Richtung Isarbrücke weitergefahren. Aufgrund der Aussage eines weiteren Zeugen konnte schließlich der Fahrer, ein 33-jähriger Mann aus Wolfratshausen, ausfindig gemacht werden. Geschädigte melden sich bei der Inspektion Tölz.