5. Februar 2019, 22:15 Uhr Aus dem Polizeibericht Gegen Baum geprallt: 10000 Euro Schaden

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Seeshaupt hat am Montagabend auf der Staatsstraße 2065 einen Unfall verursacht, bei dem er leicht verletzt wurde. Den Sachschaden am Wagen schätzt die Polizeiinspektion Wolfratshausen auf etwa 10 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 20 Uhr mit seinem Wagen in Richtung St. Heinrich unterwegs. Weil er auf der schneebedeckten Straße offenbar zu schnell fuhr, kam er in einer Kurve auf Höhe von Luigenkam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Der 18-Jährige zog sich eine Schnittwunde an einem Finger zu und verletzte sich am Knie. Das Fahrzeug wurde massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden.